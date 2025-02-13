Суспільство

В Україні у День закоханих прогнозують сніг та морози
13 Лютого 2025 21:54
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Завтра, 14 лютого, в Україні очікується зміна погоди: атмосферний фронт принесе сніг, нічні морози, але також короткочасне потепління вдень. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Загалом 14 лютого в Україні буде відносно тепло: вдень температура варіюватиметься від +1 до +6 градусів, на південь — до +9 градусів. Ночі будуть морозними — від -5 до -12 градусів, на заході від -3 до +1 градуса.

Погода на півдні та сході без опадів, тоді як у західних та північних областях очікуються снігопади.

У Києві в ніч з 13 на 14 лютого температура опуститься до -6 градусів, вдень потепліє до +2 градусів.


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