В Україні у День закоханих прогнозують сніг та морози

Завтра, 14 лютого, в Україні очікується зміна погоди: атмосферний фронт принесе сніг, нічні морози, але також короткочасне потепління вдень. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Загалом 14 лютого в Україні буде відносно тепло: вдень температура варіюватиметься від +1 до +6 градусів, на південь — до +9 градусів. Ночі будуть морозними — від -5 до -12 градусів, на заході від -3 до +1 градуса.

Погода на півдні та сході без опадів, тоді як у західних та північних областях очікуються снігопади.

У Києві в ніч з 13 на 14 лютого температура опуститься до -6 градусів, вдень потепліє до +2 градусів.