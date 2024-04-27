В Україні трохи потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму в неділю, 28 квітня, на решті територій України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 9-14°; вдень 16-21, на сході до 25; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

У Києві 28 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

У понеділок, 29 квітня, в Україні без опадів, лише в південних областях місцями короткочасні дощі, вдень із грозами. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півдні та сході країни 9-14°; вдень 16-21°, у південно-східній частині 13-18°.

У Києві 29 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21°.