Суспільство

В Україні трохи потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі

27 Квітня 2024 20:59
читать на русском →
Фото з вікна пасажирського потягу Чернівці - Львів 20 квітня 2024 / Фото з акаунту @stadnytskyy соцмережі X

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму в неділю, 28 квітня, на решті територій України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 9-14°; вдень 16-21, на сході до 25; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

У Києві 28 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

У понеділок, 29 квітня, в Україні без опадів, лише в південних областях місцями короткочасні дощі, вдень із грозами. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півдні та сході країни 9-14°; вдень 16-21°, у південно-східній частині 13-18°.

У Києві 29 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Квітня 2024 19:21

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки, Очеретине у зведенні Генштабу не згадується
27 Квітня 2024 20:17

DeepState заявляє про захоплення Бердичів
27 Квітня 2024 19:00

Шмигаль: Ми точно профінансуємо всі соціальні платежі
27 Квітня 2024 17:25

Сирський заявив союзникам, що обстановка “складна і має тенденцію до загострення”
27 Квітня 2024 16:24

Австралія готує для України потужний пакет допомог
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки