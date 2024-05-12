Єрмак поспілкувався з фронтменом гурту U2

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з ірландським рок-музикантом, вокалістом гурту U2 Боно, повідомили в ОПУ.

Єрмак подякував Боно за потужну підтримку та допомогу Україні в час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Керівник ОПУ зазначив, що Україна мужньо протистоїть російській агресії і водночас докладає великих дипломатичних зусиль для підготовки плану досягнення справедливого миру для нашої країни.

Саме для цього у Швейцарії 15–16 червня відбудеться Глобальний саміт миру, на який Україна прагне залучити якомога більше держав, зокрема Глобального Півдня.

Єрмак закликав Боно підтримати ідею Глобального саміту миру та поширювати інформацію про нього. Адже ця подія має закласти основу для припинення агресивної війни РФ проти України, подолання всіх спричинених цією війною криз і повернення сили міжнародного права.

«Ви можете допомогти в цьому, оскільки ваш голос знають і чують мільйони людей, і він гучніший за голоси багатьох політиків», – наголосив керівник Офісу Президента.

Розмова відбулася в день народження Боно, і він зазначив, що його найбільшим бажанням є, щоб Україна залишалася вільною.

«Українці – справжні герої. Сьогодні ви перебуваєте на передовій боротьби за свободу для всіх нас. Українці мають незламний дух. Дух, який неможливо підкорити», – сказав фронтмен гурту U2.