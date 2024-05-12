Росія ввела “зелені карти” для українців: без них їм загрожує видворення

Влада Росії ввела новий документ для громадян України, які живуть у Росії та на окупованих нею українських землях і не хочуть отримувати російські паспорти, це так звані «зелені карти». Людям, які не отримають їх до кінця 2024 року, загрожує видворення з Росії та з окупованих територій, зазначено у роз’ясненнях російського міністерства внутрішніх справ. Про це пише Радіо Свобода.

Так звану «зелену карту» видаватимуть тим українцям, які погоджуються здати відбитки пальців, пройти медичний огляд та сфотографуватись. Після цього, як стверджує МВС Росії, вони отримують право жити та працювати в РФ.

Як пояснив радник обраного мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелена карта» потрібна тим, кого в Російській Федерації вважають іноземцями і кому дозволено жити і працювати без візи досить довгий період.

Скільки саме громадян України залишається на окупованих Росією територіях, достеменно невідомо. Півтора роки тому українська влада говорила, що їх може бути близько 1 мільйона 200 тисяч осіб. А влада Росії наприкінці лютого 2024 року заявила, що видала понад два мільйони паспортів жителям, як вона це називає, «нових регіонів».

За словами Андрющенка, 1 червня у Росії закінчується термін дії спрощеної процедури отримання російського громадянства для етнічних росіян чи вихідців із Радянського Союзу.

«Тобто, якщо раніше, умовно, наприклад, до [окупованого] Маріуполя хтось вирішив повернутися з евакуації з території країн Європейського союзу чи з [території, підконтрольній владі] України, він повертається і може за фактично цією спрощеною процедурою написати заяву та подати документи на отримання російського паспорта, – каже Андрющенко. – А тепер, із моменту закінчення дії цієї спрощеної процедури це стане неможливим. І тоді, повертаючись, умовно, додому, він повинен або йти за процедурою біженства – а це дуже довго та складно і це роки, – або він повинен отримувати «зелену карту» як іноземець, який мешкає на території Російської Федерації, для того, щоб мати змогу працювати».

«За отриманням «зеленої карти» тягнеться ще ціла низка нюансів, про які чомусь Росія не договорює, а, напевно, потрібно було б, – наголошує Андрющенко. – Наприклад, про те, що люди, які зараз повернуться і підуть за процедурою отримання «зеленої карти», не отримуватимуть жодної соціальної підтримки від Російської Федерації».

За словами Петра Андрющенка, зараз у Маріуполі практично немає людей, які відмовляються отримувати російський паспорт, оскільки з лютого 2023 року окупаційна влада заявила, що без нього мешканці міста не матимуть права на роботу, будуть позбавлені медичної та гуманітарної допомоги.

Радник мера Маріуполя ще раз наголосив, що примусове отримання російського паспорта ніяк не впливає на українське громадянство.

«Факт отримання російського паспорта в подібних умовах у світовій практиці та в українській практиці не має за собою жодних правових наслідків для тих людей, які це зробили, – каже він. – Тобто це лише ще один папірець, який дає право на виживання».

Петро Андрющенко також повідомив, що на Запоріжжі не менше від 20% не мають російського паспорта і принципово відмовляються його отримувати. Особливо багато таких людей в Енергодарі, де окупаційна влада не випускає людей з міста, тому що вони обслуговують атомну електростанцію, забезпечують її роботу.