Кримінал

У житловому будинку в Бєлгороді сталося вторинне обвалення

12 Травня 2024 13:05
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За повідомленнями з Бєлгорода в будівлі, пошкодженій раніше після вибуху, що стався в ній, обвалився дах.

Інформацію про повторне обвалення російським інформагентствам підтвердили в МНС. Обвалення даху також видно на відеокадрах, які поширюються у соцмережах.

Як уточнили “Интерфаксу” в екстрених службах, сталося обвалення плити перекриття покрівлі.

За інформацією джерела агентства, у цей час на розборі конструкцій перебували учасники рятувальної операції. За попередніми даними, вони могли опинитися під завалами.


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