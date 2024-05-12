У житловому будинку в Бєлгороді сталося вторинне обвалення

За повідомленнями з Бєлгорода в будівлі, пошкодженій раніше після вибуху, що стався в ній, обвалився дах.

Інформацію про повторне обвалення російським інформагентствам підтвердили в МНС. Обвалення даху також видно на відеокадрах, які поширюються у соцмережах.

Як уточнили “Интерфаксу” в екстрених службах, сталося обвалення плити перекриття покрівлі.

За інформацією джерела агентства, у цей час на розборі конструкцій перебували учасники рятувальної операції. За попередніми даними, вони могли опинитися під завалами.