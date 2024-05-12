Синєгубов: спостерігаємо активізацію ворожої ІПСО

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях.

“[Так] як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито «виїзд» органів влади – абсолютні фейки”, – заявив він.

За словами очільника ОВА, зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківщини, в тому числі і з ворожого боку. “Спостерігаємо активізацію ворожої ІПСО”, – написав він у Telegram.

Синєгубов запевнив, що чиновники постійно знаходяться на звʼязку з військовим командуванням, виконують усі їхні задачі.

“Звертаюся до жителів та ЗМІ: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних Сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ”, – додав Синєгубов.