З понеділка в Україні трохи дощитиме

У понеділок, 13 травня, вночі без опадів, удень в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в західних, північних і Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на решті території 3-8° тепла; вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір’ї Карпат уночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

У вівторок, 14 травня, без опадів, лише у східних, південно-східних, удень і в південних областях України місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі на півдні та південному сході країни 4-9°, на решті території 1-6° тепла, у західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 17-22°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.