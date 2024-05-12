Політика

Протягом доби на Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак – Генштаб

12 Травня 2024 20:44
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генштаб
Спалена українським дроном російська бронетехніка. Бєлгородська область, 12 травня 2024 / Фото з відкритих джерел

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.
  • На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де ворог, за підтримки авіації, 4 рази намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.
  • На Придніпровському напрямку ворог протягом доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.


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