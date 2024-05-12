Протягом доби на Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.

ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де ворог, за підтримки авіації, 4 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де ворог, за підтримки авіації, 4 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог протягом доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.