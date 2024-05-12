Російська влада не може домовитися про причини обвалення будинку в Бєлгороді

Представники різних російських відомств висловлюють розбіжні версії причин вибуху і подальшого обвалення під’їзду 10-поверхового житлового будинку в Бєлгороді.

Згідно із заявою губернатора області Геннадія Гладкова, причиною події стало “пряме попадання” снаряда, випущеного Збройними силами України. Схожої версії дотримується і російський Слідчий комітет.

“12 травня внаслідок атаки збройних формувань України на місто Бєлгород снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок. У результаті події, за попередніми даними, є загиблі та постраждалі, – йдеться в заяві комітету. – Порушено кримінальну справу про терористичний акт”.

Водночас російське міноборони заявило, що житловий будинок у Бєлгороді зазнав ушкоджень унаслідок влучання фрагментів ракети, збитої системами російської ППО.

“Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК “Точка-У” пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород”, – йдеться в заяві відомства.