Кримінал

Російська влада не може домовитися про причини обвалення будинку в Бєлгороді

12 Травня 2024 13:26
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Бєлгород
Майже весь житловий будинок у Бєлгороді пошкоджено вибухом/падінням уламка ракети/ударом снаряда, обвалилися 16 квартир / Фото ТАСС

Представники різних російських відомств висловлюють розбіжні версії причин вибуху і подальшого обвалення під’їзду 10-поверхового житлового будинку в Бєлгороді.

Згідно із заявою губернатора області Геннадія Гладкова, причиною події стало “пряме попадання” снаряда, випущеного Збройними силами України. Схожої версії дотримується і російський Слідчий комітет.

“12 травня внаслідок атаки збройних формувань України на місто Бєлгород снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок. У результаті події, за попередніми даними, є загиблі та постраждалі, – йдеться в заяві комітету. – Порушено кримінальну справу про терористичний акт”.

Водночас російське міноборони заявило, що житловий будинок у Бєлгороді зазнав ушкоджень унаслідок влучання фрагментів ракети, збитої системами російської ППО.

“Фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК “Точка-У” пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород”, – йдеться в заяві відомства.


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