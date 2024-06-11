В Україні трохи посвіжішає

З середи, 12 червня, температура повітря в Україні трохи знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На заході температура впаде до +17…+22 °С, на півночі до +20+…+24 °С. В центральних областях температура повітря буде вищою: на Вінниччині +22…+24 °С, на Черкащині +24…+27 °С, на Полтавщині +26…+29 °С, у Кропивницькому з районами +25…+28 °С, на Дніпропетровщині до +30 °С.

Разом з тим, у південній частині прогнозують +30…+33 °С, на Одещині +28…+30 °С. На сході України спека затримається, +30…+34 °С.

Також Діденко попередила про грозові зливи, які 12 червня охоплять всю Україну, в окремих районах можливі град та шквали.