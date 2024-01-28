В Україні трохи похолодає

В Україні в ніч на 29 січня в південно-східних областях і Карпатах, удень у Криму очікується невеликий сніг і мокрий сніг, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних і північних областях уночі та вранці місцями туман.

На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний 7-12 м/с, у західних і північних областях змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла.

У Києві 29 січня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

30 січня в Україні без опадів. На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у північно-східних областях та Карпатах 8-13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях місцями 2-7° тепла.

У Києві 30 січня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу; вдень 0-2° тепла.