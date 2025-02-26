Економіка

В Україні суттєво розширили перелік ліків, на які буде знижено ціну: що у списку
26 Лютого 2025 13:44
читать на русском →
Чоловік купує в аптеці ліки / Фото: brovary.net.ua
Чоловік купує в аптеці ліки / Фото: brovary.net.ua

Українські фармвиробники надали Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Серед ліків, на які може впасти ціна з 1 березня:

  • знеболювальні препарати;
  • сорбенти;
  • антациди;
  • людські імуноглобуліни;
  • антибіотики;
  • анестетики;
  • протиепілептичні лікарські засоби;
  • протикашлеві та жарознижувальні;
  • ліки для регуляції артеріального тиску;
  • вітаміни та мікроелементи.

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

  • врегульовано націнки на усі лікарські засоби;
  • заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;
  • відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України “Про лікарські засоби”, положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис Президенту України.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 11:26

Український боєць самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
26 Лютого 2025 13:44

В Україні суттєво розширили перелік ліків, на які буде знижено ціну: що у списку
26 Лютого 2025 13:22

Така “бусифікація” б’є по обороноздатності: нардеп про скандальне затримання велосипедиста в Харкові
26 Лютого 2025 12:59

В Україні розпочала роботу Рада Зброярів: що відомо
26 Лютого 2025 12:13

До двох зросло число загиблих внаслідок російського удару на Київщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
усі думки