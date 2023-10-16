В Україні суттєво похолодає

У більшості областей України у вівторок, 17 жовтня, без опадів, лише вночі у східних областях, а вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у Карпатах і горах Криму від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 5-10° тепла; удень 7-12°, у південних областях 11-16°, у Карпатах 1-6° тепла.

У Києві 17 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень близько 10°.

У середу, 18 жовтня, у всій Україні без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, удень 7-14° тепла, у південній частині країни вночі 3-8° тепла, удень 11-16°, в Одеській області до 19°.

У Києві 18 жовтня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, удень 9-11° тепла.