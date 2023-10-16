Суспільство

В Україні суттєво похолодає

16 Жовтня 2023 14:28
читать на русском →

У більшості областей України у вівторок, 17 жовтня, без опадів, лише вночі у східних областях, а вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у Карпатах і горах Криму від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 5-10° тепла; удень 7-12°, у південних областях 11-16°, у Карпатах 1-6° тепла.

У Києві 17 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень близько 10°.

У середу, 18 жовтня, у всій Україні без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, удень 7-14° тепла, у південній частині країни вночі 3-8° тепла, удень 11-16°, в Одеській області до 19°.

У Києві 18 жовтня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, удень 9-11° тепла.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Жовтня 2023 15:24

Влада Ірану повідомила, що ХАМАС звільнить заручників, якщо Ізраїль припинить бити по Газі
16 Жовтня 2023 15:16

Дрони ЗСУ вразили рекордну кількість ворожої техніки
16 Жовтня 2023 14:55

Директора Одеського теруправління відсторонили від виконання службових обов’язків-НАБУ
16 Жовтня 2023 14:01

The Washington Post: Росія вже два місяці отримує зброю від КНДР
16 Жовтня 2023 13:29

“Армії дронів” встановила новий рекорд: 428 одиниць знищеної техніки за тиждень
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки