В Україні створять полігон для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ

Міністерство оборони України вивчає можливість створення випробувального полігону для тестування сучасних технологій розмінування, зокрема із застосуванням штучного інтелекту.

Як повідомляє пресслужба відомства, ініціативу головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки обговорили під час робочої зустрічі представники Міноборони, Мінекономіки, ДСНС, Програми розвитку ООН та інших структур.

“Такий полігон може стати унікальною платформою для проведення досліджень, випробувань і навчання”, – зазначила представниця секретаріату Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот.

Очікується, що новітні технології дозволять прискорити обстеження територій, підвищити безпеку саперів і знизити ризики для цивільного населення.

Крім того, сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.