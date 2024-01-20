Політика

В Україні сьогодні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту

20 Січня 2024 10:03
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зеленський

20 січня, у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, президент України Володимир Зеленський згадав подвиг кіборгів.

Глава держави наголошує: оборона Донецького аеропорту була однією з найбільш важких і принципових битв для України.

Тоді, зауважує Володимир Зеленський, сучасні українці віднайшли в собі свою одвічну міцність.

За хоробрість, безстрашність і результативність військових, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту, назвали кіборгами, адже вони витримали там, де не витримав бетон.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці.

Пам’ятаємо кожного, хто б’ється заради держави!

Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ з іншої за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.

За даними проєкту «Книга пам’яті полеглих за Україну», які були оприлюднені в січні 2018 року, підтверджені дані щодо втрат українських військових за період оборони ДАП становлять 100 осіб загиблими.


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В Україні сьогодні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту
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