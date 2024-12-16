В Україні скасували графіки відключення світла

У вівторок, 17 грудня, в Україні вперше за тривалий час не застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково, зазначає пресслужба НЕК “Укренерго”.

Водночас, енергетики закликали споживачів економно використовувати електроенергію, зокрема, уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00.

Наразі Україна продовжує відновлювати свою енергетичну інфраструктуру після масованих атак Росії, які спричинили пошкодження тепло- та гідроелектростанцій, а також трансформаторних підстанцій.