Економіка

В Україні скасували графіки відключення світла
16 Грудня 2024 18:24
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електроенергія
Працівник "Львівобленерго" на підстанції / Фотог: Суспільне

У вівторок, 17 грудня, в Україні вперше за тривалий час не застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково, зазначає пресслужба НЕК “Укренерго”. 

Водночас, енергетики закликали споживачів економно використовувати електроенергію, зокрема, уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00.

Наразі Україна продовжує відновлювати свою енергетичну інфраструктуру після масованих атак Росії, які спричинили пошкодження тепло- та гідроелектростанцій, а також трансформаторних підстанцій.


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