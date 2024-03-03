В Україні сформувався профіцит електроенергії, – Галущенко

Завдяки проведенню наймасштабнішої за всю історію незалежності ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах, успішній роботі ППО та наявності достатніх паливних ресурсів Україна впевнено завершить опалювальний сезон 2023 – 2024 років. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«Минулого року ми здійснили наймасштабнішу ремонтну кампанію за історію України. Вона не завершилася і триває. Ми ставили собі за мету до початку осінньо-зимового періоду (ОЗП) додати до системи 1,7 ГВт потужностей. До кінця зими ми додали 2,2 ГВт, а станом на зараз ми вже додали до 3 ГВт генеруючих потужностей в систему», – повідомив очільник Міненерго.

Герман Галущенко наголосив, що енергосистема працює стабільно і потужності генерації впевнено забезпечують потреби споживання.

«Крім того, у нас профіцит електроенергії, і ми надавали аварійну допомогу Польщі на їх запит. Також на сьогодні у нас 13 одиниць генеруючого обладнання є в резерві. Система збалансована, і є можливість експортувати електроенергію», – зазначив він.

Міністр також зазначив, що для впевненого завершення ОЗП є достатньо ресурсів.

«У нас сьогодні в сховищах близько 8,5 млрд кубів газу. Це більше, ніж достатньо, щоб закінчити впевнено сезон. Також на складах більше 1 млн тонн вугілля, що на понад 230 тис. тонн вугілля більше, ніж ми планували накопичити на випадок критичного розвитку ситуації. Тому ми спокійно закінчимо цей сезон. Усі будуть зі світлом і теплом», – запевнив Галущенко.