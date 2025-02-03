Суспільство

В Україні розшукують майже 63 тисячі зниклих безвісти
3 Лютого 2025 17:31
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Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов / Фото МВС
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов / Фото МВС

Станом на сьогодні у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають 62 948 осіб. Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов в ефірі Українського Радіо.

За його словами, ця цифра охоплює як військових, так і цивільних. Водночас місцезнаходження або особи загиблих встановлено у 10 291 випадку.

Добросердов наголосив, що до Реєстру переважно вносяться дані про людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях. Крім того, там фіксують випадки зникнень, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями, зокрема природного чи техногенного характеру.


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