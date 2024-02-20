Суспільство

В Україні розглядають можливість мобілізації людей із судимістю

20 Лютого 2024 18:51
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мобілізація
Олена Висоцька / Міністерство юстиції України

В Україні розглядають можливість мобілізації людей із судимістю, тих, хто перебувають у місцях позбавлення волі, а також і довічно увʼязнених.

Про це у коментарі Суспільному сказала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Щодо довічно ув’язнених, вона зазначила, що таких в Україні наразі майже 26 тисяч осіб.

“І їх характеристики, і їх стан, і стан здоров’я, і моральний стан, і бажання долучитися у них також різне. Тому ми перш за все бачимо перевагу в тих, хто замотивований. А вже по-друге, шукаємо юридичні конструкції, юридичні можливості звільняти таких людей, для того, щоб вони допомагали відсікати агресію”, — сказала урядовиця.

Висоцька водночас уточнила, що наразі уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до війська тих засуджених, які вже відбули покарання.

“Тому в проєкті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість – надати людям, які мають судимість, тобто які є вільними, вже відбули покарання, жодних претензій у країни до них з юридичної точки зору немає, щоб цей статус не заважав їм в першу чергу”, — зазначила вона.

За словами заступниці міністра, розглядається також варіант, щоб ув’язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було “доречніше, ніж просто перебувати у в’язниці”.


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