В Україні різко зросла кількість випадків COVID-19

В Україні за минулий тиждень зареєстрували 3 540 випадків захворювання на COVID-19. Це у три рази більше, ніж тижнем раніше.

Про зростання захворюваності повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в етері телемарафону.

Реклама

Реклама

За його словами, показники значно нижчі, ніж торік, коли фіксували до 15 тисяч випадків на тиждень.

Основними причинами поширення хвороби він назвав зниження рівня імунітету, як після щеплення, так і після перенесеного COVID-19, недотримання заходів індивідуального захисту, міграція та активні подорожі та поява нових модифікацій вірусу.

“Ми реєструємо на території України нові штами вірусу — це Stratus і вже є два випадки Nimbus”, — заявив він.

Даниленко повідомив, що нові штами коронавірусу характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед громадян, але вони не викликають важкого перебігу захворювання.