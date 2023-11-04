Суспільство

В Україні пройдуть дощі

4 Листопада 2023 20:59
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В Україні у неділю, 5 листопада, на більшій частині території дощі, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницької та Київської областях, вдень на Закарпатті значні дощі (вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів), повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині до 17°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

У Києві у ніч на неділю помірний дощ, удень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 15°.

У понеділок, 6 листопада, в Україні часом дощ, удень на Правобережжі без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях та в Криму пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях 3-8° тепла; вдень 11-16°, на півдні країни 15-20°.

У Києві в ніч проти понеділка, 6 листопада, дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 13-15°.


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