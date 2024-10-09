Кримінал

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: загинули п’ятеро людей
9 Жовтня 2024 22:27
читать на русском →
обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

П’ять людей загинули та дев’ятеро отримали поранення внаслідок російської атаки балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані. Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання”, – написав Кулеба.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз “Shui Spirit”. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.

“Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин”, – додав міністр.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Жовтня 2024 22:27

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: загинули п’ятеро людей
9 Жовтня 2024 22:17

Сили оборони уразили базу зберігання “шахедів”, – Генштаб
9 Жовтня 2024 21:24

Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію
9 Жовтня 2024 20:46

Євросоюз схавалив виділення України кредиту у розмірі 35 млрд євро
9 Жовтня 2024 20:19

Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки