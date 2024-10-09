Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: загинули п’ятеро людей

П’ять людей загинули та дев’ятеро отримали поранення внаслідок російської атаки балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані. Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання”, – написав Кулеба.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз “Shui Spirit”. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.

“Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин”, – додав міністр.