Суспільство

На Сумщині розширили зону евакуації родин з дітьми
9 Жовтня 2024 19:30
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евакуація
Ілюстративне фото / Нацполіція

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє, що через безпекову ситуацію ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумщини.

“Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району). Нагадаємо, що евакуація здійснюється безоплатно”, – йдеться в повідомленні.

Раніше на Сумщині вже оголошували примусову евакуацію родин із дітьми з 90 населених пунктів Сумського району.


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