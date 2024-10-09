Суспільство

Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей
9 Жовтня 2024 19:47
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гур, мзс
Україна евакуювала з Лівану 68 людей / Фото: ГУР

ГУР МО та МЗС України провели чергову операцію з евакуації людей з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.

Як повідомили в ГУР, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців – 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України.

“Також вдалось забрати і двох собак – українці дбають про своїх домашніх улюбленців”, – заначили в ГУР.

Крім того, у межах місії Україна допомогла покинути Ліван й 40 іноземцям із 7 країн світу – 26 дорослим та 14 дітям.

Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.


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