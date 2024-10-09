Суспільство

Сили оборони уразили базу зберігання “шахедів”, – Генштаб
9 Жовтня 2024 22:17
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Сили оборони України атакували базу зберігання безпілотників типу Shahed поблизу селище Октябрський у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

“За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація”, – йдеться у повідомленні.

Цю ціль атакувала ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ разом з підрозділами Служби безпеки України.


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