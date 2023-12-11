Суспільство

В Україні повернули публічний доступ до реєстру декларацій

11 Грудня 2023 07:25
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назк

Національне агентство з питань запобігання корупції надало публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Реєстр працює за посиланням public.nazk.gov.ua. Відкриття доступу відбулося після ухвалення закону №9534, який передбачає повернення та відкриття електронного декларування.

Як зазначили в НАЗК, якщо в реєстрі немає декларації певної людини, то це означає, що щодо неї надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

Раніше повідомлялося, що з реєстру вилучать декларації посадовців, які мобілізовані до лав Збройних сил України.

«На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди», — розповіли в НАЗК.

Там додали, що повний публічний доступ до реєстру забезпечать після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.


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