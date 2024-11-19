Економіка

В Україні пом’якшують графіки відключення світла
19 Листопада 2024 18:38
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електроенергія
Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл / Фото: AP/Evgeniy Maloletka

У середу, 20 листопада, в Україні запровадять графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

Як повідомляє “Укренерго”, буде діяти лише одна черга відключень (світла може не бути до 4 годин на добу).

“Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання”, – повідомили у компанії.

Енергетика також вкотре закликали українців споживати електроенергію ощадливо.


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