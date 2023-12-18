В Україні податкова оштрафувала PornHub

Україснька податкова оштрафувала компанію, яка оперує сайтом PornHub, на понад 5500 доларів США.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», — зазначив він.

Згідно з українським законодавством, великі іноземні компанії, що «постачають українцям електронні послуги», зобов’язані реєструвати представництво в Україні й сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів.

Водночас, як каже Гетманцев, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації. Тому її й оштрафували. Відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади.

Гетманцев нагадав, що надходження з «податку на Google» йдуть на фінансування потреб армії. Тим часом Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн за переглядами цього сайту.

А відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до держбюджету України з початку цього року 944,1 тисяч доларів США.