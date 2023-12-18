Кримінал

В Україні податкова оштрафувала PornHub

18 Грудня 2023 18:09
читать на русском →
податок

Україснька податкова оштрафувала компанію, яка оперує сайтом PornHub, на понад 5500 доларів США.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», — зазначив він.

Згідно з українським законодавством, великі іноземні компанії, що «постачають українцям електронні послуги», зобов’язані реєструвати представництво в Україні й сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів.

Водночас, як каже Гетманцев, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації. Тому її й оштрафували. Відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади.

Гетманцев нагадав, що надходження з «податку на Google» йдуть на фінансування потреб армії. Тим часом Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн за переглядами цього сайту.

А відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до держбюджету України з початку цього року 944,1 тисяч доларів США.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Грудня 2023 17:29

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
18 Грудня 2023 17:44

Саміт ЄС щодо €50 млрд для України відбудеться в лютому
18 Грудня 2023 16:10

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90
18 Грудня 2023 15:56

Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт “Дорогуськ – Ягодин”
18 Грудня 2023 15:11

ЗСУ скорочують деякі операції через брак боєприпасів і зменшення західної допомоги, – Тарнавський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки