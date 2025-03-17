Економіка

Мінфін спростував чутки про підвищення податків для ФОП
17 Березня 2025 11:23
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Міністерство фінансів України заявило, що не планує підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП). У відомстві спростували інформацію, поширену анонімними Telegram-каналами, і наголосили, що такі повідомлення мають маніпулятивний характер.

Законодавчі зміни щодо спрощеної системи оподаткування можуть бути розглянуті лише після виконання заходів щодо безпеки даних і доступу до інформації про обіг коштів платників. Це не станеться раніше наступного року, пояснили у міністерстві.

“Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України”, — заявили у міністерстві.

Раніше ЗМІ повідомили про можливе підвищення податків, посилаючись на звіт Мінфіну про виконання Національної стратегії доходів. 


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