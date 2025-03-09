Суспільство

В Україні в найближчі дві доби по-весняному тепло і без опадів
9 Березня 2025 20:59
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Харків. Сад Шевченка / Фото Світлана Передерій
Харків. Сад Шевченка / Фото Світлана Передерій

В Україні по-весняному тепло і без опадів

В Україні в понеділок, 10 березня, без опадів на всій території, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу. Вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

У вівторок, 11 березня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий, вдень на Закарпатті помірний дощ.

У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях 4-9° тепла. Вдень 14-19°, на крайньому півдні до 22°, на узбережжі морів 7-12°.

В Києві без опадів, вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 17-19°.В Україні в понеділок, 10 березня, без опадів на всій території, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу. Вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

У вівторок, 11 березня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий, вдень на Закарпатті помірний дощ.

У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях 4-9° тепла. Вдень 14-19°, на крайньому півдні до 22°, на узбережжі морів 7-12°.

В Києві без опадів, вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 17-19°.


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