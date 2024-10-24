Суспільство

В Україні планують створити Кіберсили ЗСУ
24 Жовтня 2024 11:36
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генштаб, зсу
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Генштабі ЗСУ обговорюється питання створення Кіберсил Збройних сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом”.

Повідомляється, що проєкт концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил ЗСУ обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти на зустрічі під головуванням начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Вказано, що учасники засідання розглянули основні положення проєкту концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Окрім того, сторони проаналізували досвід застосування Збройних сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Росії проти України, визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони.


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