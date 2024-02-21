В Україні оновили критерії для визначення підприємств, працівники яких можуть отримати бронювання

В України оновили критерії для визначення підприємств, згідно з якими встановлюється подальше бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Йдеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності

В цю категорію попадають підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

До 50% військовозобов’язаних працівників (включно)

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період). Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України. Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності; Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, своєю чергою, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.