В Україні очікуються температурні контрасти

У середу, 26 лютого, найтепліше буде на заході України, а на сході ще утримаються морози. Протягом тижня температура зростатиме по всій країні, а з початку березня очікуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У ніч на 26 лютого на сході України температура впаде до -12…-15 °C, у більшості областей очікується -5…-11 °C, а на заході — -1…-5 °C.

Вдень у західних регіонах повітря прогріється до +4…+9 °C, тоді як у більшості областей прогнозують від +2 до -4 °C. На сході температура залишатиметься найнижчою — від -5 до -8 °C.

У Києві 26 лютого буде сухо, вночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-9 °C, а вдень піднімуться до +1…+3 °C.

За словами Діденко, упродовж тижня в Україні потеплішає, а з 1 березня зросте вологість і почнуться опади.