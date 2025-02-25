Суспільство

В Україні очікуються температурні контрасти
25 Лютого 2025 21:50
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Лебеді у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
Лебеді у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У середу, 26 лютого, найтепліше буде на заході України, а на сході ще утримаються морози. Протягом тижня температура зростатиме по всій країні, а з початку березня очікуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У ніч на 26 лютого на сході України температура впаде до -12…-15 °C, у більшості областей очікується -5…-11 °C, а на заході — -1…-5 °C.

Вдень у західних регіонах повітря прогріється до +4…+9 °C, тоді як у більшості областей прогнозують від +2 до -4 °C. На сході температура залишатиметься найнижчою — від -5 до -8 °C.

У Києві 26 лютого буде сухо, вночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-9 °C, а вдень піднімуться до +1…+3 °C.

За словами Діденко, упродовж тижня в Україні потеплішає, а з 1 березня зросте вологість і почнуться опади.


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