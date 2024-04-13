Суспільство

В Україні очікуються дощі з грозами

13 Квітня 2024 20:59
читать на русском →
Харків. Дзеркальний струмінь сьогодні / Фото Харків Times

У неділю, 14 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у західних, увечері і в північних областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в неділю без опадів, лише ввечері короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

У понеділок, 15 квітня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози, у південній частині без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах, вдень і на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті 20-25°; у південній частині України вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У понеділок у Києві короткочасний дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°; вдень 17-19°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Квітня 2024 19:44

Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень, кожне друге – на Бахмутському напрямку
13 Квітня 2024 20:51

Міноборони оцифрувало дані призовників в усіх регіонах України
13 Квітня 2024 20:04

Нацбанк випустив монету з крейсером “Москва”
13 Квітня 2024 18:49

DeepState наполягає: Богданівка – під противником
13 Квітня 2024 17:52

NYT: Байден скорочує відставання від Трампа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки