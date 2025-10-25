        Суспільство

        В Україні очікуються дощі та похолодання: прогноз погоди на 26 жовтня

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 20:59
        Ілюстративне фото / Фото з X @stepanska_m
        За даними Укргідрометцентру, у неділю, 26 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Уночі опади прогнозуються у західних, Чернігівській та Сумській областях, а вдень — майже по всій території країни, окрім сходу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікуються помірні дощі.

        Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатах місцями пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, вдень — 8–13°. На півдні буде тепліше: вночі 3–8°, удень 12–17°. У Карпатах — невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 1–6° тепла.

        У Києві та області — хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. У столиці вночі 3–5°, удень 10–12° тепла; по області — від 1 до 6° вночі та 8–13° удень.

