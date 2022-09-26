Суспільство

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сильні дощі

26 Вересня 2022 14:27
25

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 27 вересня, в Україні часом дощі, на північному сході подекуди значний дощ; у південно-східних областях, а вдень і на північному заході без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті територій 15-20°, у південних областях до 23°.

У Києві у вівторок уночі невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.

У середу, 28 вересня, у північних областях невеликі дощі, на решті територій уночі невеликі, вдень помірні дощі, на півдні країни вдень окремі грози; у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях уночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 13-18°, у східних областях до 21°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві в середу невеликий дощ. Уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
26 Вересня 2022 16:21
0

Перемога над Росією не буде остаточною, а дасть час готуватися до нової війни, – Залужний
26 Вересня 2022 14:42
68

Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина
26 Вересня 2022 14:15
155

Зеленський показав фото знищеної Салтівки
26 Вересня 2022 13:57
293

У екс-командувача британської армії погані новини для російських новобранців
26 Вересня 2022 13:30
150

Російські військові розгортають блокпост на кордоні з Грузією
Останні новини
усі новини