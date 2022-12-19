Суспільство

В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

19 Грудня 2022 14:28
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Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 20 грудня, в Україні без опадів, лише у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму 2-7° тепла.

У Києві у вівторок уночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

У середу, 21 грудня, у східній частині Дніпропетровської та Полтавської областей помірний сніг, уночі й у більшості північних областей місцями невеликий сніг; на решті території без опадів. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу (у Карпатах 9-14° морозу); вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Карпатському регіоні та на крайньому півдні країни 5-10° тепла.

У Києві в середу вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.


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