В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг із дощем

Найближчої доби в Україні очікується незначне похолодання, у низці регіонів місцями сніг із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок уночі та вранці, 28 лютого, в Україні, крім північних і північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади; вдень без суттєвих опадів.

У прикарпатських, центральних і східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°; у південній частині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у Криму 9-13°; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

У середу вночі, 1 березня, в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий мокрий сніг і дощ. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу (на узбережжі морів і в Криму 0-2° тепла), удень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 7-10° тепла; у Карпатах уночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в середу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.