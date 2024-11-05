Кримінал

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова
5 Листопада 2024 17:03
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Російські окупаційні війська завдали удару по Шевченківському району Харкова. 

За попередніми даними, є пошкодження житлового будинку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Як додав мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся поруч з житловою забудовою. Є інформація про одного пораненого.

Моніторингові канали до цього повідомляємо про БПЛА невідомого типу над містом.

Доповнено 17:05  Уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка, повідомив Терехов. 

Попередньо удар було завдано “шахедом”.


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