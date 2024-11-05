Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова

Російські окупаційні війська завдали удару по Шевченківському району Харкова.
За попередніми даними, є пошкодження житлового будинку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Як додав мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся поруч з житловою забудовою. Є інформація про одного пораненого.
Моніторингові канали до цього повідомляємо про БПЛА невідомого типу над містом.
Доповнено 17:05 Уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка, повідомив Терехов.
Попередньо удар було завдано “шахедом”.