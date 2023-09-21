В Україні обстежено 200 тис. га сільгоспугідь, з яких 120 тис. га уже використовують аграрії

Урядові та неурядові оператори від початку 2023 року обстежили понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування, повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій.

“Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. (…) Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель уже використовують сільгоспвиробники. Повернення земель сільгосппризначення до економічної експлуатації, відновлення економічного життя на звільнених територіях і є головною метою плану першочергового розмінування сільгоспземель, на досягнення якої ми працюємо”, – процитувала її пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, за минулий тиждень піротехніки обстежили близько 4,5 тис. гектарів земель сільгосппризначення. Із них у Херсонській області – понад 3,7 тис. га, Миколаївській – понад 430 га, Харківській – понад 280 га.