В Україні найближчими днями буде тепло

В Україні у вівторок, 31 жовтня, переважно без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ, у південних областях уночі та вранці місцями туман.

Як повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру, вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 19-24 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжях морів до 15°, у східних областях 4-9° тепла; удень 15-20°, на півдні країни до 24°.

У Києві 31 жовтня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 18-20°.

У середу, 1 листопада, уночі в західних, Житомирській, Вінницькій областях, удень у всій Україні помірний, у західних областях місцями невеликий дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10°); удень 14-19°, у південній частині до 22°, у західних і північних областях 11-16°.

У Києві 1 листопада вночі без опадів, удень дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 13-15°.