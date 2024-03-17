В Україні найближчими днями буде сиро

У понеділок, 18 березня, в Україні очікується сира погода, на дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці подекуди туман.

Як повідомив Укргідрометцентр, у західних областях України в понеділок невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Карпатах сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На решті території дощ, у північних та центральних областях із мокрим снігом; температура вночі від 4° до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

У Києві в понеділок дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У вівторок, 19 березня, в Україні часом дощ, у західних, північних, місцями центральних областях із мокрим снігом.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві у вівторок дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Тем