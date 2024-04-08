Суспільство

В Україні найближчими днями буде сухо і тепло, температура до +25

8 Квітня 2024 21:59
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Саржин Яр у Харкові. Ілюстративне фото / Фото СКП “Харківзеленбуд”

У вівторок, 9 квітня, на всій території України буде сухо, температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок, 9 квітня, також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 22-24°.

У середу, 10 квітня, в Україні також буде без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, удень 21-26°.

У столиці в середу – без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 23-25°.


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