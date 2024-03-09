Суспільство

В Україні найближчої доби без опадів і плюсова температура

9 Березня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

В Україні в неділю, 10 березня, переважно без опадів, тільки в Закарпатській області місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У північно-східних, східних областях і Карпатах подекуди невеликий мокрий сніг і дощ.

У західних і південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у Карпатах до 9° морозу. Удень 4-9° тепла, у західній та південно-західній частині до 12°, на сході та північному сході країни 0-5° тепла.

У Києві без опадів, вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

У понеділок, 11 березня, в Україні без опадів, лише в західних, вдень і Житомирській, Вінницькій та Одеській областях дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в західних і південних областях вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті до 13°. На решті територій вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.


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