Суспільство

У Німеччині завершила підготовку четверта група українських операторів ЗРК Patriot
5 Листопада 2024 15:07
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У Німеччині завершилася вже четверта програма навчання українських військових із використання зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомили у пресслужбі німецьких Люфтваффе (Повітряних сил).

Після завершення курсу українські фахівці зможуть ефективно використовувати ЗРК Patriot для перехоплення російських повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет, дронів та гелікоптерів.

З міркувань безпеки німецька сторона не розголошує кількість українських військовослужбовців, які пройшли навчання.

Навчання українських військових у Німеччині / Фото: ПС Німеччини

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