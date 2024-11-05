У Німеччині завершила підготовку четверта група українських операторів ЗРК Patriot

У Німеччині завершилася вже четверта програма навчання українських військових із використання зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомили у пресслужбі німецьких Люфтваффе (Повітряних сил).

Після завершення курсу українські фахівці зможуть ефективно використовувати ЗРК Patriot для перехоплення російських повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет, дронів та гелікоптерів.

З міркувань безпеки німецька сторона не розголошує кількість українських військовослужбовців, які пройшли навчання.