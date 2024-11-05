Суспільство

В Маріуполі другий день немає електроенергії через негоду 
5 Листопада 2024 14:21
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відключення, маріуполь, світло
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Через штормовий вітер у Маріуполі 30 трансформаторних підстанцій перестали функціонувати.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Комунальники усувають наслідки вчорашньої негоди, але підстанції досі не можуть запустити. Крім того, в місті призупинена робота частини котелень”, – заявили у міськраді, зазначивши, що псевдовлада навіть не повідомляє орієнтовні строки виконання робіт.

Також, унаслідок негоди в Маріуполі були обірвані лінії електропередачі. 

“Маріупольці повідомляють, що перебувають без світла вже другу добу. При цьому додзвонитися до аварійної служби не можуть”, – йдеться у повідомленні.


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