В Маріуполі другий день немає електроенергії через негоду 

Через штормовий вітер у Маріуполі 30 трансформаторних підстанцій перестали функціонувати.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Комунальники усувають наслідки вчорашньої негоди, але підстанції досі не можуть запустити. Крім того, в місті призупинена робота частини котелень”, – заявили у міськраді, зазначивши, що псевдовлада навіть не повідомляє орієнтовні строки виконання робіт.

Також, унаслідок негоди в Маріуполі були обірвані лінії електропередачі.

“Маріупольці повідомляють, що перебувають без світла вже другу добу. При цьому додзвонитися до аварійної служби не можуть”, – йдеться у повідомленні.