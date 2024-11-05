Юрія Джигира звільнили з посади заступника міністра оборони

5 листопада уряд погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.
Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко і Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.
Так, Кабінетом міністрів України:
Призначено:
Кучерявенка Миколу Петровича першим заступником міністра юстиції України;
Терещенко Світлану Ігорівну заступником міністра юстиції України.
Звільнено:
Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника міністра юстиції України;
Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника міністра оборони України;
Трофименка Володимира Михайловича з посади заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Крім того, звільнений був Євтушенко Євген Вячеславович з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.