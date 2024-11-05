Суспільство

Юрія Джигира звільнили з посади заступника міністра оборони
5 Листопада 2024 14:10
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міноборони
Юрій Джигір / Міноборони

5 листопада уряд погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко і Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.

Так, Кабінетом міністрів України:

Призначено:

Кучерявенка Миколу Петровича першим заступником міністра юстиції України;

Терещенко Світлану Ігорівну заступником міністра юстиції України.

Звільнено:

Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника міністра юстиції України;

Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника міністра оборони України;

Трофименка Володимира Михайловича з посади заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, звільнений був Євтушенко Євген Вячеславович з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.


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