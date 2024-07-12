В Україні на вихідних пануватиме спека

Погода на вихідних знову буде неймовірно спекотною.

Про це повідомили у Sinoptik.ua.

У суботу стовпчики термометрів у Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях піднімуться до +37…+39 °С удень та до +22…+24 °С уночі. На решті території країни очікується +34…+37 °С (уночі — +21…23 °С). За такого прогнозу +29…+31 °С (уночі — +18…+21 °С) у Донецькій та Луганській областях здаватимуться «прохолодою».

День буде переважно сонячним, лише у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

У неділю в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Запорізькій областях очікується до +37…+39 °С удень та до +22…+24 °С уночі, на решті території країни — +35…+37 °С (уночі — +21…+24) ° С). На кілька градусів менше буде лише у східних областях — +32…+34 °С (уночі — +18…21 °С).

У більшості регіонів України спостерігатиметься невелика хмарність, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській і Чернівецькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У понеділок випробування спекою триватиме. У Миколаївській області термометри покажуть +38…+40 °С (уночі — +23…25 °С), в інших південних регіонах, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській і Київській областях — +35…+38 °С (уночі — + 22 … +24 °С). На сході, півночі, у Чернівецькій, Вінницькій і Закарпатській областях очікується +34…+36 °С (уночі — +21…+23 °С), у решті західних регіонів — +30…+32 °С (уночі — +21… +23 °С).

Погода на початку тижня на більшій частині території України буде сонячною. Дощі з грозами можливі на заході країни, а також у Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.