Економіка

В Україні можуть переглянути тарифи на електроенергію

3 Квітня 2024 18:54
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електроенергія, тарифи
Ілюстративне фото / Суспільне

Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг Валерій Тарасюк допустив зміни у питанні забезпечення електроенергією населення (ПСО).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, різницю між тарифами та ринковою ціною на електроенергію до 1 травня покриватиме “Енергоатом” і “Укргідроенерго”. Він підкреслив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна, передусім — унаслідок російської агресії.

“Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті. Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше”, – заявив Тарасюк.


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