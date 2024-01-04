В Україні хочуть легалізувати трофейну зброю під час воєнного стану — Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що відомство чекає на ухвалення закону, який зможе врегулювати використання і зберігання трофейної зброї під час воєнного стану.

Про це Клименко сказав в інтервʼю в ефірі телемарафону в четвер, 4 січня.

За словами міністра внутрішніх справ, наразі точно невідомо, яка кількість трофейної зброї є «на руках», проте, за оцінками міжнародних партнерів, може йтися про 3 мільйони одиниць.

«Ми чекаємо від парламенту на ухвалення закону про трофейну зброю. Ми хочемо дозволити її легально використовувати й зберігати під час дії воєнного стану, але після закінчення війни ця зброя має бути повернута до військових формувань або Нацполіції», — зазначив Клименко.